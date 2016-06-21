Сказки на ночь: витязь в тигровой шкуре

откуда и почему это родилось...такая себе шутка...
***
на берегу Днепра сидела орлица и клевала в ясны очи рыбеху, в смысле разделывала рыбу своими когтями, по причине - кушать хотелось.
И тут рыба говорит человеческим голосом - отпусти меня старче, я тебе службу сослужу.
Но орлица продолжала когтем ковырять рыбину - то ли золотую, то ли карпа)))
И снова молвила рыба человечеким голосом - дай жизни, ты же станешь убийцей, как ты потом будешь смотреть в глаза детям?
Но орлица тупо ковыряло пузо и глазик говорящей рыбе.
И тут рыбу осенило - и превратила она орлицу в женщину (человека в смысле). И стала орлица-женщина понимать рыбу.
Но как только она превратилась в женщину - тут же посмотрела в зеркальную поверхность Днепра и поняла, что ей требуется рыбий жир для разглаживания "гусиных лапок" возле глаз.
Такая жизнь - орлице нужно было разгладить утиные лапки.
Тут же она забила рыбу и начала втирать рыбий жир в уголки возле глаз до полного удовлетворения своим внешним видом.
И тут рядо проходил Витязь. В тигровой шкуре.
Полюбили они друг друга - еще бы - гусиных лапок-то не стало)))
У витяза болталась шкура тигра. И поведал он орлице/женщине свою непростую историю.
Однажды, где-то в предгорьях Кавказа гнался тигр за зайцем. Зайчишка был болезный. Поэтому не смог спастись от тигра и его острых керамических когтей.
И вот на смертном одре, когда заяц уже видел свет в конце тоннеля, тигр ему и говорит человеческим голосом:
я твой отец!
Но заяц ничего не понял. И тогда тигр силой, в смысле применил силу, которая пребывала с ним и превратил зайца в человека, чтобы он мог понять сакральный смысл слов тигра.
Заяц недолго думая, как только стал человеком узрел свою наготу и понял что из рая его выперли. Взял каменюку и метнул в тигра. Шкуру ободрал и пошел в поисках смысла жизни бродить по свету.
Ну и так на берегах Днепра заяц/мужчина встретил орлицу/женщину.
Такая любовь страшная штука - убила рыбу и тигра с интеллектом.
***
мораль сказки простая:
если говоришь человеческим языком это еще не значит, что какой-нибудь заяц не превратит тебя в шкуру.
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