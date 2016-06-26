Сказки на ночь: день независимости

Ночь.

На бескрайних просторах штата Айова гордо развевался на ветру флаг США.

Вдруг какая-то гелеобразная жижа утяжелила флаг и он повис.... Жижа мягко стекала по флагу на крышу фермы посреди кукурузных полей Айовы.

Тревожно!

Тревожно бывшему полицейскому Джону.

Что-то не так с флагом сквозь сон подумалось Джону.

Он встал, взял дробовик и полез на крышу - посмотреть на символ свободы - флаг. Что-то было не так с национальным флагом самой демократической страны в мире.

Джон взобрался на флагшток. Испробовал жижу на запах - сливочное масло?! На вкус - заварной крем.

Облака расступились и Луна ослепила кукурузные поля вокруг фермы.

Прямо над полем висела огромная летающая штуковина в виде тарелки.

В виде огромной шайбы.

Тревожно!

Джон приблизился к инопланетной шайбе. Она напоминала огромный киевский торт утыканный горящими свечками. На вкус - тоже торт.

Джон снова и снова погружал руку в инопланетное тело торта пока не почувствовал, что безе всасывает его глубже и глубже, пока Джон не растворился в торте.

***

Джон был последним "орехом" в рецепте инопланетного плана по захвату США.

Инопланетные сущности начали выбираться из торт в телах поглощенных американцев.

Свечи по-прежнему горели на торте. От горения вокруг торта стало жарко.

Кукуруза начала с грохотом взрываться и проноситься по кукурузному полю - поп-корн.

Взрывов становилось все больше, атомсфера накалялась.

Тут и там падали инопланетяне, вскидывали руками, подкашивались ногами.

Поп-корн изрешетил корабль.

Вторжение было остановлено.

***

Позже Никита Сергеевич Хрущев на могиле Джона поклялся использовать поп-корн в качестве защиты от инопланетян. Так родилась первая советская анти-инопланетная программа.

