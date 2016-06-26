Сказки на ночь: день независимости

Ночь.
На бескрайних просторах штата Айова гордо развевался на ветру флаг США.
Вдруг какая-то гелеобразная жижа утяжелила флаг и он повис.... Жижа мягко стекала по флагу на крышу фермы посреди кукурузных полей Айовы.
Тревожно!
Тревожно бывшему полицейскому Джону.
Что-то не так с флагом сквозь сон подумалось Джону.
Он встал, взял дробовик и полез на крышу - посмотреть на символ свободы - флаг. Что-то было не так с национальным флагом самой демократической страны в мире.
Джон взобрался на флагшток. Испробовал жижу на запах - сливочное масло?! На вкус - заварной крем.
Облака расступились и Луна ослепила кукурузные поля вокруг фермы.
Прямо над полем висела огромная летающая штуковина в виде тарелки.
В виде огромной шайбы.
Тревожно!
Джон приблизился к инопланетной шайбе. Она напоминала огромный киевский торт утыканный горящими свечками. На вкус - тоже торт.
Джон снова и снова погружал руку в инопланетное тело торта пока не почувствовал, что безе всасывает его глубже и глубже, пока Джон не растворился в торте.
***
Джон был последним "орехом" в рецепте инопланетного плана по захвату США.
Инопланетные сущности начали выбираться из торт в телах поглощенных американцев.
Свечи по-прежнему горели на торте. От горения вокруг торта стало жарко.
Кукуруза начала с грохотом взрываться и проноситься по кукурузному полю - поп-корн.
Взрывов становилось все больше, атомсфера накалялась.
Тут и там падали инопланетяне, вскидывали руками, подкашивались ногами.
Поп-корн изрешетил корабль.
Вторжение было остановлено.
***
Позже Никита Сергеевич Хрущев на могиле Джона поклялся использовать поп-корн в качестве защиты от инопланетян. Так родилась первая советская анти-инопланетная программа.
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