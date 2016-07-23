Было и хорошее, конечно)
Но и такого хватало...
Оригинал взят у maxim_nm в Правда про СССР (без ретуши).
Знаете, что самое смешное в комментарях к любой записи про СССР? Что практически всегда найдется читатель, который на полном серьезе будет постить в комменты фотографии из советской передовицы "Правда", скриншоты из советских фильмов и рисунки из "Книги о вкусной и здоровой пище", выдавая их за подлинную жизнь СССР.
В старых советских фильмах на улицах городов всегда светит солнце, по ним гуляют улыбающиеся и хорошо одетые люди, дождь там бывает только по расписанию, а техника ломается исключительно в связи с планом партии по перепланированию производства.
Однако советская действительность разительно отличалась от той реальности, которую показывали в кинофильмах и на первых полосах советских газет — если отбросить пропагандистскую шелуху, то в сухом остатке оставалась достаточно неприглядная, серая и бедная действительность. Люди на "обычных" советских фотоснимках редко выглядят счастливыми — как правило, это усталые, изможденные люди, с плохой кожей и весьма бедно одетые... Счастливыми на старых фото выглядят только дети.
Под катом — документальные фотоснимки настоящей жизни в СССР, без ретуши.
02. Застолье с пельменями, Краснослободск. Волгоградская область. 1982 год. Та самая бедная советская кухня, о которой я писал вот в этом посте. Водка, огурцы, пельмени из тазика вприкуску с хлебом. И водка.
03. Новокузнецк. 1984 год., фотография называется "Новосёл". Видимо, в доме пока что нет даже самых элементарных удобств, еду приходится готовить на костре.
04. Прохожий. Фото сделано в середине 1980-х годов. Стиль одежды весьма характерный — в СССР было плохо с красивыми и яркими синтетическими тканями, и практически все ходили вот в такой мешковатой одежде землисто-грязных цветов.
05. Жизнь в старом районе. Те дореволюционные дома, которые сейчас разваливаются в старых центрах некоторых городов, начали разваливаться еще при СССР — ими и тогда никто особо не занимался.
06. Родительский день в пионерлагере, 1985 год. Не знаю, как вам, а мне это фото наопминает тюремные фотоснимки.
07. Сельская свадьба. Кузбасс, 1979 год. Стол очень бедный — какой-то суп из казенных металлических тарелок, чай либо компот из сухофруктов в стаканах, торт с маслянистыми розочками... В книгу "О вкусной и здоровой пище" такое фото точно не попало бы.
08. Праздник масленицы у шахтеров Новокузнецка, 1984 год. Всё та же мешковатая неудобная одежда — я и сам в раннем детстве носил серое советское пальто с черным воротником из искусственного меха — вещь холодная, неудобная и промокаемая. "А зато мы делаем ракеты..."
09. Торжественная регистрация новорожденного, 1983 год. Не слишком-то это похоже на фото с передовиц "Правды", да?
10. «Соревнования Горпромторга по производственной гимнастике», Новокузнецк, 1983 год.
11. «Обжиг куриной тушки». Куры в СССР продавались исключительно страшными и тощими, а еще их них торчали остатки перьев — и для приведения куриной тушки в более-менее съеобный вид ее приходилось опаливать на огне, в городских квартирах это делали просто на газовой плите.
12. Прохожий на улице. Весьма колоритный персонаж для СССР, с кучей наколок)
13. В букинистическом магазине, 1983 год. Как видим, не все читатели были похожи на героев художественных фильмов.
14. Потрясающее фото, называется «Один в ванной» — пока няня переодевает одного ребенка, другой дожидается своей очереди, лежа в ванной. 1981 год.
15. Люди в очереди, 1982 год. У женщины постарше выражение лица, очень характерное для некоторых советских граждан — смесь неудовлетворенности жизнью и подозрительности к окружающим.
16. Женщина с суповым набором. Новокузнецк, 1984 год.
17. На улице.
18. "Коридор роддома. Кефир после родов", 1981 год.
19. Женщины. Поражает, что некоторые еще далеко нестарые дамы одеты уже как старухи...
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