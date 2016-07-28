Антисоветские плакаты афганских моджахедов

Моджахеды часто делали акцент на религиозной стороне, выставляя военный конфликт религиозной войной с "неверными".

С 1979 по 1988 год продолжалась Афганская война, где с одной стороны сражались советские войска и войска официального афганского правительства, а с другой - многочисленные формирования афганских моджахедов, поддерживаемые США и исламскими странами. Естественно, и та и другая сторона вела свою пропаганду.



Женщина в традиционной одежде держит зелёное знамя с надписью "Джихад". Женщины часто участвовали в войне как связные у моджахедов и оказывали им другую помощь.

Группа афганских мужчин устанавливает зеленый флаг джихада наверху горы. Изображение вдохновлено известной фотографией "Поднятие флага над Иводзимой" (на ней запечатлены пять морских пехотинцев США и санитара ВМС США, поднимающих флаг Соединённых Штатов на вершине горы Сурибати во время битвы за Иводзиму во Второй мировой войне).

Моджахед защищает мечеть от советских танков, ракет и вертолётов с помощью меча и щита с надписью "Джихад".

На этом плакате есть надпись на фарси "Бесчеловечные преступления России".

Бабрак Кармаль изображён как марионетка СССР.

Смысл плаката прост - не надо слушать советскую пропаганду.

На сцене - Бабрак Кармаль, за сценой ему шепчет указания Брежнев. Надпись на фарси гласит "Хозяин за сценой".

Кармаль произносит шахаду (исламская декларация веры в Бога), в то время как в его сердце атеистический коммунизм. Текст по-арабски гласит: "Говорит одну вещь и верит другой".

Женщина с ребёнком на руинах деревни под падающей советской бомбой.

Советские войска уничтожают посевы деревень, поддерживающих повстанцев.

Пестик джихада толчёт советские войска в ступе Афганистана.

Серп и молот убил голубя мира.

Советская сыворотка, которую вводит Брежнев пациенту, увеличивает уровень его "кяфирности" (отражён на графике), т.е. не-мусульманскости.

В Бабрака Кармаля с советским флагом летит ботинок - символ неуважения в исламском мире (вспомним конференцию Джорджа Буша в 2008-м году в Багдаде).

Во время хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, мусульмане, бросают гальку в столбы, символизирующие дьявола (в 2004 столбы были заменены стенами). Акт известен как jamarat, или побивание камнями дьявола. На данном плакате столбы были заменены Кармалем, сидящим на плечах Брежнева, что отражает одно из главных непреднамеренных последствий войны в Афганистане: смешивание консервативного суннитского ислама с радикальной политикой.

Двухголовый коммунист проткнут зеленым знаменем джихада. Две головы - "Хальк" (люди) и "Парчам" (знамя) представляют два крыла коммунистической Народной Демократической партии Афганистана, которая пришла к власти в 1978 г. Хальк, состоявший прежде всего из бедного, сельского пуштунского населения, выступал за более радикальные и немедленные политические изменения в Афганистане, в то время как более городской и образованный Парчам выступал за постепенное введение социализма. Первые два коммунистических президента страны, Нур Мохаммад Тараки и Хафизулла Амин, были от Халька, в то время как третий президент, Бабрак Кармаль, был от Парчама.

Кармаль в бокале у Брежнева. Плакат осуждает коммунистов за их либеральное отношение к алкоголю.

Массивная рука моджахеда пытается сдержать советский поток. Текст на фарси гласит: "Пресеките его в корне".

Череп - это СССР, а кости - два крыла коммунистической Народной Демократической партии Афганистана - Хальк и Парчам.

Кармаля часто высмеивали за его нос. На этом плакате на конце носа - Брежнев.

Перевал Саланг соединял южный и северный Афганистан и контролировался советскими войсками - по нему проходила основная часть военных грузов. Моджахеды часто атаковали этот тоннель.

Кулак моджахеда разрушает игру в шахматы Юрия Андропова. На этих шахматах красным королём изображён Бабрак Кармаль.

Школа Бабрака Кармаля. На доске написаны два слова - "ислам" и "коммунизм", причём "ислам" написано неправильно. СССР предпринимал попытки массового обучения жителей Афганистана, и одни из наиболее сильных протестов населения были направлены против обучения женщин.

Пьяный Кармаль в советских цепях.

Огромный моджахед с надписью "Аллах велик" на жакете защищает ислам. Надпись в углу гласит "Под защитой веры", что означает, что вера моджахедов защитит их от пуль.