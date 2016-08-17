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Не теряйте бдительность на одесском Привозе)

  • Aug. 17th, 2016 at 5:32 PM
батуми
sabeloff

попал вчера на Привозе в ловушку. засаду. Капканище "здесь и сейчас".
Хожу выбираю острый перец.
- Острый? - Да! Пробуй....
Пробую. Сладкий. Не сахар, но и не чили.
у одного лотка женщина набрала с десяток и вот-вот собиралась оплачивать покупку.
Смотрит на меня с опаской и надеждой.
Я пробую перец - сладкий, съел почти половину. Женщина высыпала отобранный перец обратно на прилавок. Горячий продавец подозрительно на меня покосился.
***
Последняя надежда.
-Острый? -Да! Пробуй...
Уже по привычке, без опаски откусываю часть где-то посредине стручка...
Первая мысль - снова сладкий...
- Ну, как? Острый?
И три продавца на меня смотрят с какой-то хитрецой, а я ни слова сказать не могу. Слова застыли в горле. Нет слов, только эмоции.
А они жадно уставились на меня и смотрят с ухмылкой, демоны :)
у меня же слезы ручьем...
Наверное, месть какая-то за все мелодрамы, на которых я ни разу не всплакнул...
Прямо тренинг на жизнь "здесь и сейчас")))

upd.острого перца в одесской шаурме точно не хватает!

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