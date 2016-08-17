Не теряйте бдительность на одесском Привозе)

попал вчера на Привозе в ловушку. засаду. Капканище "здесь и сейчас".Хожу выбираю острый перец.- Острый? - Да! Пробуй....Пробую. Сладкий. Не сахар, но и не чили.у одного лотка женщина набрала с десяток и вот-вот собиралась оплачивать покупку.Смотрит на меня с опаской и надеждой.Я пробую перец - сладкий, съел почти половину. Женщина высыпала отобранный перец обратно на прилавок. Горячий продавец подозрительно на меня покосился.***Последняя надежда.-Острый? -Да! Пробуй...Уже по привычке, без опаски откусываю часть где-то посредине стручка...Первая мысль - снова сладкий...- Ну, как? Острый?И три продавца на меня смотрят с какой-то хитрецой, а я ни слова сказать не могу. Слова застыли в горле. Нет слов, только эмоции.А они жадно уставились на меня и смотрят с ухмылкой, демоны :)у меня же слезы ручьем...Наверное, месть какая-то за все мелодрамы, на которых я ни разу не всплакнул...Прямо тренинг на жизнь "здесь и сейчас")))upd.острого перца в одесской шаурме точно не хватает!