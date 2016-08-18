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Не в деньгах счастье и не в их количестве?

  • Aug. 18th, 2016 at 11:21 AM
батуми
sabeloff
Не в деньгах счастье и не в их количестве?
Основная причина поиска работы — деньги. Это я слышу на каждом собеседовании. Сколько бы я ни спрашивал, редко кто ответит: была неинтересная работа, плохой коллектив, начальник не обращал на меня внимания, руководство негативно оценивало.

Из таких ответов у руководства складывается такая картина мира – плати человеку больше, он будет работать лучше.

А если "денег нет", как выразился автор знаменитого мема, значит, приглашаем на работу лучших из худших. Но каши с таким персоналом не сваришь, больших доходов не получишь, остается надеяться только на чудо.

Полностью статью читайте по ссылке)

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