Не в деньгах счастье и не в их количестве?

Основная причина поиска работы — деньги. Это я слышу на каждом собеседовании. Сколько бы я ни спрашивал, редко кто ответит: была неинтересная работа, плохой коллектив, начальник не обращал на меня внимания, руководство негативно оценивало.Из таких ответов у руководства складывается такая картина мира – плати человеку больше, он будет работать лучше.А если "денег нет", как выразился автор знаменитого мема, значит, приглашаем на работу лучших из худших. Но каши с таким персоналом не сваришь, больших доходов не получишь, остается надеяться только на чудо.Полностью статью читайте по ссылке)