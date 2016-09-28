Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга (отзыв)

У нас вечно какие-то перегибы то в одну сторону, то в другую. То панацея от всего сыроедение и веганство, то НЛП – самый мощный инструмент, то пей БАДы и будешь здоров, а если велик под рукой или коврик для йоги – ты спасен от всех современных болезней.
Вся прелесть книги в комплексности. И пояснении как реагирует мозг в каждом конкретном случае – страх, тревожность, депрессия, апатия, бессонница, потеря памяти, ПТСР, СДВГ.
В книге есть два пути решения проблем со здоровьем (своим и окружающих). Первый – короткий, быстрые результаты. Наибольший эффект дает сочетание трех элементов: питание, сон, физические упражнения. Смысл не в том, что питание полноценное или сыроедческое, а в том, чтобы мозгу поступало достаточное количество аминокислот (белков), витаминов, минеральных веществ. Другими словами, должно быть соответствие еды и потребностям организма.
Понятное дело, что все мы питаемся хорошо и даже есть отложения на "черный день" в области живота)))) Но "хорошо", не значит, получение суточной дозы необходимых веществ. Если наша биологическая природа своеобразный эталон, то автор призывает еду/сон/физические упражнения подстраивать под этот эталон, а не игнорировать его.
Эта часть книги (5 и 6 глава) – рай для сетевиков, продающих БАДы)))
Обычная еда/сон/физо могут избавить от многих расстройств, от которых вы боролись годами, изнуряя себя медитацией, таблетками и чередой тренингов (НЛП, расстановки, гештальт, огнехождение, вайвейшн и т.д.).
картинка не из книги, чтобы вы понимали где же она находится - АМИГДАЛА)
Длинный путь – КУРС (концентрация, усилие, расслабленность, стремление). Последовательность, способная перестроить наш мозг. Под это можно подобрать упражнения из существующих практик и автор в одной из частей как раз делится известными способами тренировки памяти.
Для людей, работающих в области психологии полезно почитать/поразмышлять как их упражнения на тренингах или во время коуч-сессий могут отражаться на деятельности мозга клиента.
Еще про быстрые результаты – социальная медицина, точнее взаимодействие человека с окружающими. Сейчас, наверное, социальная медицина становится особенно актуальной, поскольку интернет не предполагает реального общения (реальных отношений). Мы лишаем себя одного из собственных мощных ресурсов.
И несколько цитат из книги, возможно, найдете что-то свое:
"Говорят, вы помогаете людям навести порядок в голове. У меня полный кавардак."
"– Марк обратился ко мне после получения отрицательного результата в анализе на гормоны щитовидной железы. В числе симптомов заболевания – низкий уровень жизненной энергии и легкая степень депрессии.
Он признался, что у него нет друзей, кроме коллег по работе и виртуальных знакомых, с которыми он играет в бридж онлайн."
"Ее пессимизм означал, что она не видела положительных вариантов развития ситуации или "света в конце тоннеля".
"Девушка запомнила то ощущение, когда все взгляды были направлены на нее, а она стояла застыв. Спустя несколько невыносимых секунд она пулей вылетела из аудитории".
"Сильвия рассказала, что утром ей едва хватает времени на то, чтобы сделать себе чашечку кофе, прежде чем она понадобится дочерям: она всегда помогает им собираться в школу. Я спросил, бывает ли у нее время на то, чтобы позавтракать. Она со смехом ответила: "Вы что, шутите?"
Дополнительно можно еще почитать "Майндсайт" (Дэниэл Сигел). И "На одной волне" (Эми Бэнкс)
***
"Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга"
Автор: Джон Арден–
Издательство: МИФ
Вся прелесть книги в комплексности. И пояснении как реагирует мозг в каждом конкретном случае – страх, тревожность, депрессия, апатия, бессонница, потеря памяти, ПТСР, СДВГ.
В книге есть два пути решения проблем со здоровьем (своим и окружающих). Первый – короткий, быстрые результаты. Наибольший эффект дает сочетание трех элементов: питание, сон, физические упражнения. Смысл не в том, что питание полноценное или сыроедческое, а в том, чтобы мозгу поступало достаточное количество аминокислот (белков), витаминов, минеральных веществ. Другими словами, должно быть соответствие еды и потребностям организма.
Понятное дело, что все мы питаемся хорошо и даже есть отложения на "черный день" в области живота)))) Но "хорошо", не значит, получение суточной дозы необходимых веществ. Если наша биологическая природа своеобразный эталон, то автор призывает еду/сон/физические упражнения подстраивать под этот эталон, а не игнорировать его.
Эта часть книги (5 и 6 глава) – рай для сетевиков, продающих БАДы)))
Обычная еда/сон/физо могут избавить от многих расстройств, от которых вы боролись годами, изнуряя себя медитацией, таблетками и чередой тренингов (НЛП, расстановки, гештальт, огнехождение, вайвейшн и т.д.).
картинка не из книги, чтобы вы понимали где же она находится - АМИГДАЛА)
Длинный путь – КУРС (концентрация, усилие, расслабленность, стремление). Последовательность, способная перестроить наш мозг. Под это можно подобрать упражнения из существующих практик и автор в одной из частей как раз делится известными способами тренировки памяти.
Для людей, работающих в области психологии полезно почитать/поразмышлять как их упражнения на тренингах или во время коуч-сессий могут отражаться на деятельности мозга клиента.
Еще про быстрые результаты – социальная медицина, точнее взаимодействие человека с окружающими. Сейчас, наверное, социальная медицина становится особенно актуальной, поскольку интернет не предполагает реального общения (реальных отношений). Мы лишаем себя одного из собственных мощных ресурсов.
И несколько цитат из книги, возможно, найдете что-то свое:
"Говорят, вы помогаете людям навести порядок в голове. У меня полный кавардак."
"– Марк обратился ко мне после получения отрицательного результата в анализе на гормоны щитовидной железы. В числе симптомов заболевания – низкий уровень жизненной энергии и легкая степень депрессии.
Он признался, что у него нет друзей, кроме коллег по работе и виртуальных знакомых, с которыми он играет в бридж онлайн."
"Ее пессимизм означал, что она не видела положительных вариантов развития ситуации или "света в конце тоннеля".
"Девушка запомнила то ощущение, когда все взгляды были направлены на нее, а она стояла застыв. Спустя несколько невыносимых секунд она пулей вылетела из аудитории".
"Сильвия рассказала, что утром ей едва хватает времени на то, чтобы сделать себе чашечку кофе, прежде чем она понадобится дочерям: она всегда помогает им собираться в школу. Я спросил, бывает ли у нее время на то, чтобы позавтракать. Она со смехом ответила: "Вы что, шутите?"
Дополнительно можно еще почитать "Майндсайт" (Дэниэл Сигел). И "На одной волне" (Эми Бэнкс)
***
"Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга"
Автор: Джон Арден–
Издательство: МИФ
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