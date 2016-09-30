Математика для взрослых. Лайфхаки для повседневных вычислений (отзыв)

Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин "Гормоны счастья" – это почти как возвращение человека к его животной природе, где первопричиной любви, духовности, развития…

Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир. Педро Домингос (отзыв) Для начала послушайте музыку, которую сочинил компьютер. А если точнее, сочинил определенный алгоритм (искусственный интеллект), а не кусок…