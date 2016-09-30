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Математика для взрослых. Лайфхаки для повседневных вычислений (отзыв)

  • Sep. 30th, 2016 at 7:56 AM
батуми
sabeloff
"Математика для взрослых" – звучит, как будто бывает математика для детей :). Не знаю сколько у вас было по математике в школе? У пользователей Фейсбука - 5 баллов (по 5тибальной системе)?

Математика для взрослых? Как будто у нас не было математики в детстве. Но я смотрю на тесты в ФБ и они пестрят задачками по математике. И даже на такие банальные вещи как последовательность действий (сложение, деление, вычитание, умножение). И заголовки, привлекающие наше внимание, как бы намекают может быть, ты все забыл или даже не знал никаких основ по математике – только один человек из 10 смог решить эти задачи с первого раза. И где же я нахожусь в числе первых или остальных девяти?

Вроде бы математике всех учили, но почему же мне периодически приходится рассказывать как считать проценты, как считать наценку и скидку на товары? И что 50% наценки не равно 50% скидки – это разные цифры.

Мы не глупые, просто многие знания в школе считаются бесполезными. И зачем их тогда изучать, хранить в своей памяти, если они не нужны?

Но вот приходит час икс. Надо сделать ремонт. Сколько краски нужно на покраску? Сколько рулонов обоев? Какая площадь ламината на две комнаты? Не то, чтобы мы не доверяем строителям, но вдруг они и сами ошибаются? Возьмут плитки меньше, чем нужно или креплений больше, чем нужно. Что потом делать с излишками?

Или решили продавать печеньки собственного производства. Сколько их надо произвести, чтобы на завтра не осталось, но и чтобы всем хватило?

Рекламные площади пестрят сообщениями о нулевой процентной ставке по кредиту на новенький айфон или очень низкому проценту на займ в ломбарде. Нет ли здесь подвоха? И сколько в итоге придется выплатить?
Есть множество бытовых ситуаций, когда нужны несложные математические вычисления. Для таких ситуаций и написана данная книга. Смотрите оглавление.

И одна из последних глав посвящена азартным играм. Какова вероятность выиграть при разных раскладах?
Книга не случайно называется "лайфхаки для повседневных вычислений". НА простых примерах, без замысловатых объяснений приводятся решения повседневных вычислений. Кстати, мне кажется, книга еще и будет полезна родителям школьников, чтобы хоть немного понимать чем занимаются дети в школе.

Издательство: МИФ
Автор: Кьяртан Поскитт
"Математика для взрослых. Лайфхаки для повседневных вычислений"








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Comments

( 2 comments — Leave a comment )
radiotv_lover
Sep. 30th, 2016 05:10 am (UTC)
Недавно был на курсах два месяца, там пришлось много иметь дело с математикой.
Интересно, что интегралы и производные не вызывали проблем, все шло нормально.
А вот как ни странно некоторые более простые вещи типа натуральных логарифмов на практике вызывали необходимость постоянно обращаться к справочникам.
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sabeloff
Sep. 30th, 2016 11:13 am (UTC)
я с логарифмами вообще не имею дела)
и если что-то вспоминать, то проще начать сначала)
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