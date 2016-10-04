Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир. Педро Домингос (отзыв)

Для начала послушайте музыку, которую сочинил компьютер. А если точнее, сочинил определенный алгоритм (искусственный интеллект), а не кусок железа.

Если поверить информации в книге, то на другой стороне браузера, где-то там глубоко в сетях действует весьма хитрый алгоритм постоянно анализирующий мои вкусы, предпочтения, клики, возраст, фотографии… И судя по рекламе от гугл, которая отстает от моих запросов на месяца три-четыре, алгоритмы на "темной"стороне браузера еще весьма далеки от совершенства. А иногда мне кажется, что их вообще нет.

Возможно, вы слышали про бота-юриста, выигрывающего дела, про алгоритмы

google

, про приз от

Netflix

в 1млн. долларов за лучший алгоритм предсказания оценки фильма. За что платил

Netflix

?

Искусственный интеллект интересен не только тем, что будет ли пришествие "

Skynet

" на планету Земля и когда нам ждать Терминатора. Или смогут ли машины создавать нечто НОВОЕ, а не клепать точные копии друг друга? Как в фантастических фильмах – запустили десяток роботов на необитаемый остров, которые через 10-20 лет модифицировали себя до неузнаваемости благодаря своим машинным мозгам (типа фильма "Kill Command")

По сути, специалисты в области ИИ создают копию человеческого мышления. Пока им это не удалось, но все же. Представьте себе программный код, который может полностью заменить человека. Вы вставили флешку с вашим ИИ в ноутбук и через пару минут он выбрал книгу, которая точно вам понравится, заказал столик в любимом ресторане, назначил свидание с девушкой, которая на 100% совпадает с вашими вкусами, написал электронное письмо по стилю не отличимое от вас.

В любом случае, это ваша КОПИЯ. И тут самое интересное кроется. Потому что автор приводит алгоритмы мышления, которые мы используем в повседневной жизни. Алгоритмы того как мы УЧИМСЯ. Алгоритмы не что иное как ЗЕРКАЛО нашего мышления.

Прелесть машинного обучения в том, что все строго регламентировано, никаких отклонений от алгоритма, никакой самодеятельности. Поэтому можно взглянуть на процесс обучения с идеальной точки зрения, с точки зрения четкой последовательности. Какой способ обучения самый эффективный? Можно ли будет доверять полученному знанию? И важно посмотреть на эту эффективность без харизматичного преподавателя, без яркой презентации и любого другого бэкграунда, который влияет на обучение. Только способ обучения и больше ничего.

В книге выделена суть обучения - как все работает. И как будут думать машины или точнее, как они уже думают. И можно понять, как я сам учусь в процессе. Какие алгоритмы я применяю в исследованиях и в бытовых ситуациях?

В научной среде алгоритмы исследуются в рамках пяти школ.

Символисты. Базируются на обратной дедукции, похожей на игру по угадыванию предмета (слова). Вы задаете вопрос, на который можно ответить да или нет. И постепенно сужаете круг вариантов. И таким образом, у вас получается "дерево решений" – логическая цепочка.

Конективисты. Их алгоритмы строятся на основе нейронных сетей, которые больше всего напоминают человеческий мозг.

Эволюционисты. Базируются на том, что выживает наиболее приспособленный алгоритм.

Байесовцы. Не дают однозначного ответа, но с определенной вероятностью могут указать, что сработает лучше.

Аналогизаторы. Ты – то, на что ты похож. Мне показалось, аналогия самый быстрый способ обучения, который мы используем чаще всего. Именно на основе аналогий принимаются очень многие решения человеком: за кого голосовать, где жить, сколько зарабатывать и т.д.

Символизм или логический подход к мышлению и обучению используется реже. Хотя бы посмотрите на результаты политических выборов. Разве можно говорить о том, что избиратели руководствуются логикой?

Коннективисты (нейронные сети) это похоже территория интуиции и нерационального.

Алгоритмы эволюции мы используем, когда раз за разом "наступаем на грабли". В итоге, самые необучаемые погибают от ударов палкой по лбу.

Байесовцы – с ними труднее всего. Тут как говорят в фильме про Одессу "чтоб да, так нет, но чтоб нет, так да".

***

Книга не для всех :)

(простите, блондинки)

Айтишникам обязательна к прочтению.

Возможно, если вы относите себя к сфере обучения – тоже будет полезна, потому что книга про наиболее эффективные алгоритмы в этой сфере. Информация будет интересной для людей науки и для гуманитариев в том числе - машинные алгоритмы можно применять при поиске новых знаний.

Скачать алгоритм, предлагаемый в книге можно по ссылочке http://alchemy.cs.washington.edu/

Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир.

Автор: Педро Домингос

Издательство: МИФ, 2016