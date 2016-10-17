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Можно ли радоваться смерти Моторолы?

  • Oct. 17th, 2016 at 2:42 PM
батуми
sabeloff

В сети обсуждается смерть Мотороллы..
И есть высказывания о том, что дескать это неправильно, какие вы низкие люди, радующиеся смерти.
Можно ли вообще радоваться СМЕРТИ врага?
А можно ли радоваться ПОБЕДЕ над врагом?
если нельзя, то необходимо отменить все праздники, посвященные военным победам
9мая (День Победы), 10 апреля (День освобождения Одессы)
Отменить военные марши, парады, дни независимости и т.д.
Имеет смысл тогда и пересмотреть историю, потому что тогда наказание врагов (маньяков, убийц, насильников) становится как бы вне закона, мы как бы не можем радоваться наказанию, радоваться ТОРЖЕСТВУ справедливости.

И если уже дальше пойти, то необходимо и вовсе запретить людям проявлять эмоции. Потому что они то смеются над банановой кожурой, где нужно плакать - человеку же больно, то наоборот - потому что они не поняли контекст, не поняли настоений в обществе, которое сегодня решило смеяться, а не плакать.

Хочешь плакать над смертью Моторолы - плачь,
хочешь смеяться - твое право.
***
Война вообще имеет неоднозначную оценку.
Больше всего удивляет фильм про войну во Вьетнаме. Война, на которой по радио крутят рокнролл.
И тут не нужно осуждать американцев, просто надо принять что война не может иметь однозначной оценки.

https://www.youtube.com/watch?v=XLBdDP1HDl4

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