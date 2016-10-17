Мина для лифта

как все меняется - старое видео стало актуальным
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Что случается, когда девушки проектируют санузлы (очень смешно)
Оригинал взят у 2optik в Что случается, когда девушки проектируют санузлы. Ещё немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали…
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Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация).
Оригинал взят у yangur в Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация). Это пока самая большая моя находка старых…
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Straight to Memphis
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