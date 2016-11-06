"Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин"

"Гормоны счастья" – это почти как возвращение человека к его животной природе, где первопричиной любви, духовности, развития человечества, спасения кошечек, завоевания мира являются банальные гормоны. Хотя, конечно, гормоны не так просты, как кажется)))
Если во всем виновата "химия" то, где же человек? Его осознанность? Или доминирование над своей биологической природой?
Кажется, человек безволен в своей природе – она им безраздельно управляет и единственное место доминирования над природой в том, что человек самостоятельно выбирает способ удовлетворения своей природы. Гормональное счастье у всех одинаковое, а вот способ каким оно достигается, может быть разным, но правда эффект один и тот же – всего лишь набор четырех гормонов, который у ВСЕХ одинаков)
Завтра человек будет делать то, что ему нравится делать сегодня. А если переиначить: то, от чего ты зависим сегодня, будешь зависеть и завтра)
Мы зависим от гормонов. По своему воздействию "гормоны счастья" похожи на наркотики.
Дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое. Это то чувство, когда люди произносят: «Эврика! Я нашел!»
Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает смягчать боль. Часто такое состояние называют эйфорией.
Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в кругу себе подобных. Теперь это называется «социальные связи».
Серотонин создает у человека чувство признания и уважения со стороны окружающих.
Гормоны могут вырабатываться как бы природным способом, т.е. таким как предназначено природой или могут стимулироваться заменителями.
И вот часть про заменители, мне показалась, наиболее интересной. Она настраивает на "правильные" как бы "природные" источники получения необходимых гормонов.
Итак, дофамин способствует достижению цели, помогает нам обучаться. И если с учебой проблемы или с достижением поставленных целей, то можно его стимулировать "неприродным" путем – съесть сладкого, поиграть в компьютерные игры или погрузиться в бесконечные сериалы…
Еще один из способов стимулирования дофамина – ПУТЕШЕСТВИЯ. Понимаете почему нас тянет в путешествия? Нам в обычной жизни не хватает дофамина.
Окситоцин – безопасность, привязанность к окружающим. Сюда же относятся отношения с любимыми, с детьми, с родственниками, друзьями и коллегами.
И как это заменяется? ;) Кошечки, собачки.
Серотонин – вырабатывается при доминировании в группе, когда группа уважает человека.
Или один человек уважает другого.
И предположим, что в семье или на работе нет уважения. А серотонина-то хочется. Что же, тогда можно заняться унижением окружающих, выбрать более слабого партнера, наказывать детей, отчитывать подчиненных. Или рецепт попроще – ШОКОЛАД!
Эндорфины – помогают во время напряга, легкого напряжения, когда есть ощущение боли. Но если жизнь комфортна и никакого напряжения – целей достигать не надо, в путешествия сплошной комфорт, на работе все ОК, что делать?! Правильно – скандал! Или мелодрама какая – боль и еще больше боли. Никогда не понимал почему после слез у людей наступает облегчение или почему некоторые женщины просто ревут по любому поводу. А все потому что эмоциональная боль стимулирует выработку эндорфинов. Или еще вариант – терпеть унижения со стороны окружающих.
В книге есть упражнения. В них ничего сложного, но они сориентируют как отказаться от заменителей и стать на правильный путь к гормонам счастья.
***
Помню "ходил" по тренингам совет как-то награждать себя за достижения. Выучил параграф учебника - съел сникерс, сделал "холодный" звонок клиенту – выпил банку колы. И в свете информации из книги "Гормоны счастья" совет этот выглядит абсолютно глупым, потому что уничтожает природный путь получения необходимых гормонов и приучает организм к заменителям.
Издательство: МИФ, 2016
Автор: Лоретта Грациано Бройнинг.
"Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин"
Posts from This Journal by “отзыв о книге” Tag
-
Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир. Педро Домингос (отзыв)
Для начала послушайте музыку, которую сочинил компьютер. А если точнее, сочинил определенный алгоритм (искусственный интеллект), а не кусок…
-
Математика для взрослых. Лайфхаки для повседневных вычислений (отзыв)
"Математика для взрослых" – звучит, как будто бывает математика для детей :). Не знаю сколько у вас было по математике в школе? У…
-
Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга (отзыв)
У нас вечно какие-то перегибы то в одну сторону, то в другую. То панацея от всего сыроедение и веганство, то НЛП – самый мощный инструмент,…
Comments