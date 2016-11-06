"Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин"

Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир. Педро Домингос (отзыв) Для начала послушайте музыку, которую сочинил компьютер. А если точнее, сочинил определенный алгоритм (искусственный интеллект), а не кусок…

Математика для взрослых. Лайфхаки для повседневных вычислений (отзыв) "Математика для взрослых" – звучит, как будто бывает математика для детей :). Не знаю сколько у вас было по математике в школе? У…