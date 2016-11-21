Straight to Memphis

Recent Posts from This Journal
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Что случается, когда девушки проектируют санузлы (очень смешно)
Оригинал взят у 2optik в Что случается, когда девушки проектируют санузлы. Ещё немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали…
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Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация).
Оригинал взят у yangur в Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация). Это пока самая большая моя находка старых…
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Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин
"Гормоны счастья" – это почти как возвращение человека к его животной природе, где первопричиной любви, духовности, развития…
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