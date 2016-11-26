yangur в Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация).Оригинал взят у
Это пока самая большая моя находка старых фото Одессы, и к тому же относящаяся к очень малоизвестному (подтверждённому фотоисточниками) периоду оккупации. Видел множество снимков 41,44, чуь 42 годов, а тут 1943. Лето.
Среди представленных в поистине огромном репортаже (всего 307 шт!) фотографий Одессы и её пригородов во время румынской оккупации, на сайте (см. ссылку под катом) есть несколько изображений толкучего рынка на Молдаванке. Как и сейчас, Староконный рынок не вмещал в себя всех торгующих и хаотичные ряды распространялись на близлежащие переулки.
Как изменились улицы Молдаванки за 68 лет, можно посмотреть ниже.
Все фотографии сделал Willy Pragher. В июне 1943 года он посетил Одессу. В архиве есть снимки пригородов, Нерубайского, конечной 20-го трамвая, центра города, театра снаружи и внутри, а также 16 фото рынка.
Юля (kosmo-oriolus), которая составила мне компанию, очень быстро помогла мне найти месторасположение вот этого вида.
Это оказалось всем известное (кто не раз бывал на Староконке) пересечение улиц Ленинградской и Ризовской. На углу там в выходные огромная свалка изделий из металла. Подвальчик - пункт приёма металла.
Всегда, при обнаружении вида, испытываешь уникальное чувство счастья от открытия, нашел!!! Все линии крыш совпадают. Правда, одного дома не оказалось на месте.
Вот этого. Сейчас там пустырь с кошками))
Вход во двор открыт всем ветрам. И это хорошо - бельё быстро высыхает.
Этот же несуществующий уже дом прекрасно виден на следующем кадре.
А я гадал всё - где же его искать?! И вообще, выяснилось, что гости Одессы совершенно не интересовались рынком. А так, приехали, сделали несколько снимков из разных ракурсов и уехали дальше. А жаль))) (Но мне ли, неутоленному голодом, судить?! У них, судя по всем снимкам, была очень насыщенная программа - ещё ехать в Нерубайское, а вечером театр...) И даже эти крохи дают огромную информацию для исследования.
"Всё на льду. Ситро. Квас" - продажа осуществлялась всего лишь за углом.
Вот ещё один непонятный снимок. Долго ломал голову над ним. Разгадка пришла лишь когда, вернувшись домой, детально изучил сам перекрёсток на Яндекс-панорамах. Удивительно! Но 2 из 4 угловых дома на нём уже не существуют.
Сравните))
А это что же?? Старый дом?
Да, старый, но не старинный. Построенный после войны. На нём, кстати, синяя табличка с названием улицы.
Снято с того же ракурса. Вот какие стены домов сейчас...
А вот этот дом тоже оказался рядышком.
Фотограф только обернулся.
Дом №36 по Ризовской. Хорошо видны не сохранившиеся деревянные ворота.
А вот ещё одна перспектива.
Внимательно рассматривая детали, такие как угол падения солнечных лучей, линии крыш, можно легко вычислить ракурс. Вдали виднеется улица Колонтаевская.
На перекрёстке остался один угол (с ним было сложней всего - почти не осталось ориентиров) - вот он.
Вид сейчас.
Вот он же через дорогу.
И, возвращаясь к самой первой фотографии, вид Ленинградской вниз, к Староконке. Крупно. Ворота не существующего дома. На его месте сейчас спортплощадка.
Ещё детальней. (Эх, и почему они не пошли вниз дальше?!)
Сейчас.
Вот такое путешествие в прошлое)))
Да, так а что же можно было купить тогда на Староконном??
Да, а такой товар на рынке у нас можно встретить до сих пор.
Ассортимент за 70 лет почти не поменялся))
И всё же... хорошо, что такого сейчас нет.
Сайт, где лежат первоисточники
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/b
ild_explorer/index.php?bestand=20946&anf ang=8881
Это пока самая большая моя находка старых фото Одессы, и к тому же относящаяся к очень малоизвестному (подтверждённому фотоисточниками) периоду оккупации. Видел множество снимков 41,44, чуь 42 годов, а тут 1943. Лето.
Среди представленных в поистине огромном репортаже (всего 307 шт!) фотографий Одессы и её пригородов во время румынской оккупации, на сайте (см. ссылку под катом) есть несколько изображений толкучего рынка на Молдаванке. Как и сейчас, Староконный рынок не вмещал в себя всех торгующих и хаотичные ряды распространялись на близлежащие переулки.
Как изменились улицы Молдаванки за 68 лет, можно посмотреть ниже.
Все фотографии сделал Willy Pragher. В июне 1943 года он посетил Одессу. В архиве есть снимки пригородов, Нерубайского, конечной 20-го трамвая, центра города, театра снаружи и внутри, а также 16 фото рынка.
Юля (kosmo-oriolus), которая составила мне компанию, очень быстро помогла мне найти месторасположение вот этого вида.
Это оказалось всем известное (кто не раз бывал на Староконке) пересечение улиц Ленинградской и Ризовской. На углу там в выходные огромная свалка изделий из металла. Подвальчик - пункт приёма металла.
Всегда, при обнаружении вида, испытываешь уникальное чувство счастья от открытия, нашел!!! Все линии крыш совпадают. Правда, одного дома не оказалось на месте.
Вот этого. Сейчас там пустырь с кошками))
Вход во двор открыт всем ветрам. И это хорошо - бельё быстро высыхает.
Этот же несуществующий уже дом прекрасно виден на следующем кадре.
А я гадал всё - где же его искать?! И вообще, выяснилось, что гости Одессы совершенно не интересовались рынком. А так, приехали, сделали несколько снимков из разных ракурсов и уехали дальше. А жаль))) (Но мне ли, неутоленному голодом, судить?! У них, судя по всем снимкам, была очень насыщенная программа - ещё ехать в Нерубайское, а вечером театр...) И даже эти крохи дают огромную информацию для исследования.
"Всё на льду. Ситро. Квас" - продажа осуществлялась всего лишь за углом.
Вот ещё один непонятный снимок. Долго ломал голову над ним. Разгадка пришла лишь когда, вернувшись домой, детально изучил сам перекрёсток на Яндекс-панорамах. Удивительно! Но 2 из 4 угловых дома на нём уже не существуют.
Сравните))
А это что же?? Старый дом?
Да, старый, но не старинный. Построенный после войны. На нём, кстати, синяя табличка с названием улицы.
Снято с того же ракурса. Вот какие стены домов сейчас...
А вот этот дом тоже оказался рядышком.
Фотограф только обернулся.
Дом №36 по Ризовской. Хорошо видны не сохранившиеся деревянные ворота.
А вот ещё одна перспектива.
Внимательно рассматривая детали, такие как угол падения солнечных лучей, линии крыш, можно легко вычислить ракурс. Вдали виднеется улица Колонтаевская.
На перекрёстке остался один угол (с ним было сложней всего - почти не осталось ориентиров) - вот он.
Вид сейчас.
Вот он же через дорогу.
И, возвращаясь к самой первой фотографии, вид Ленинградской вниз, к Староконке. Крупно. Ворота не существующего дома. На его месте сейчас спортплощадка.
Ещё детальней. (Эх, и почему они не пошли вниз дальше?!)
Сейчас.
Вот такое путешествие в прошлое)))
Да, так а что же можно было купить тогда на Староконном??
Да, а такой товар на рынке у нас можно встретить до сих пор.
Ассортимент за 70 лет почти не поменялся))
И всё же... хорошо, что такого сейчас нет.
Сайт, где лежат первоисточники
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/b
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