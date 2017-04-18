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Что случается, когда девушки проектируют санузлы (очень смешно)

  • Apr. 18th, 2017 at 10:26 AM
батуми
sabeloff
Оригинал взят у 2optik в Что случается, когда девушки проектируют санузлы.
Ещё немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали коттеджики из сборного железобетона и так случилось, что пришлось уменьшить высоту второго мансардного этажа из-за того что на заводе ЖБИ ворота были меньше, чем габариты самой высокой панели.
Ну ок, уменьшили и уменьшили. Пока кто-то из парней не заметил конфуза.

ОРИГИНАЛ.png

Запостили в эти ваши интернеты, а я по традиции собрал лучшие коменты с лепры и из соцсетей.

1. Сначала появился симметричный мужской ответ:

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2. Потом народ просто глумился:

148761585712423724.png

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3. Потом люди стали жаловаться на реальный опыт:

1487764038-b09259c7f6716e6b0e2cb0b01e41113c.jpeg

1487754398-303a81f4a9f49f58a96e6eb58ab7315b.jpeg

1487715239-29d789c452ee7460e71525413d7ecf6f.jpeg

1487705107-4d8e5cf60225a63937c30e8fd6c5bd90.jpeg

1487597560-2cd03fbce8dbc25d11c3863c2cb127f4.jpeg

1487771883-5122f3fb3a671fb50bcd5018dcf65a74.jpeg




3. А потом начали предлагать решения проблемы. Сначала архитектурно-планировочные:

1487668349-5772fad56f96bebba5c0107c3955d061.png


1487736276193919580.jpg
1487668096-89c8ddf1e961b5be74c149d3ad483342.jpeg

148761673718279458.png


4. А потом поведенческие:

1487621934173112028.jpg

1487596898-80c6dec3da0c24915b71bbe5a2b54777.jpeg



5. А в итоге разгорелся спор сторонников писать сидя и стоя:

1487595376-b23adf6863bdb5be87c0e0889ab510cd.jpeg

1487595858-163b3ba9d3037d6fc9fd25d8f1ec3426.jpeg

1487808550-ed3c9e5afe9c69806c8c4a61a577764a.jpeg

hqdefault.jpg


1487618684-8d9370a71576d456025344a953dafb55.jpeg

1444229331114679901.jpg



В качестве контрольного в хохотальник в голову напомню про серию картинок про гроб:

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