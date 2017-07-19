Ужасы Харькова ...

Решил вот написать про Украину. Всю правду-матку. И проиллюстрировать это все своими собственными свежими фотографиями, сделанными в последние два месяца.



Если вы внимательно следите за российскими СМИ, то у вас должны была сложиться вполне определенная картина того, что творится сейчас в Украине (страна, запрещенная в России). Холод, голод, нищета, депрессия. Народ, измученный тем, что уже три зимы подряд в квартирах 10 градусов тепла (это еще в лучшем случае), отсутствием еды, непомерными жилищными платежами, когда зарплаты хватает только на оплату света, получаемого от 25-ватной лампочки, уже не имеет сил подняться на борьбу и скинуть ненавистную фашистскую хунту. Там более, что покрышки сожжены на десять лет вперед. Безвиз оказался не перемогой, а зрадой. Только олигархи могут себе позволить им воспользоваться. Простые украинцы вынуждены тайком от СБУ переходить вброд Сиваш и "отдыхать" в пещерных городах в Крыму, выпрашивая подаяния у русских туристов, приходящих туда на экскурсии.



Но реальная действительность в сто раз страшнее. И сейчас я наглядно вам это докажу на примере родного Харькова. Итак, начнем. Только уберите от экрана маленьких детей, беременных женщин и стариков. Они могут не пережить этот ужас.

1 - Люди голодают. Вы видите на снимке, как работники городского хозяйства каждый день высаживают в городе десятки тысячи цветов -

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2 - чтобы как-то сохранить хоть часть цветов, решили часть высаживать на воде, ведь не каждый ослабленный голодом харьковчанин долетит доплывет до середины Днепра Лопани -







На фото вы видите, как голодные люди украли на лодочной станции лодку и пытаются добыть часть цветов для пропитания.



3 - не все даже на суше умудряются доползти до цветов. На моих глазах девушка упала, не дойдя двух шагов до клумбы. Сначала на четвереньки - К утру их все съедают голодные люди и все приходится начинать сначала.2 - чтобы как-то сохранить хоть часть цветов, решили часть высаживать на воде, ведь не каждый ослабленный голодом харьковчаниндоплывет до серединыЛопани -На фото вы видите, как голодные люди украли на лодочной станции лодку и пытаются добыть часть цветов для пропитания.3 - не все даже на суше умудряются доползти до цветов. На моих глазах девушка упала, не дойдя двух шагов до клумбы. Сначала на четвереньки -

4 - попыталась подняться и тут же рухнула совсем, у нее отнялись ноги. А ведь еще полметра и она была бы спасена -

Прохожие безучастно взирают на разыгравшуюся перед ними драму, хищно карауля, когда она наконец умрет.



5 - девушки дежурят возле входа в пустые кафе, выпрашивая еду у редких посетителей-олигархов. Девушка справа счастлива, ей кто-то сделал щедрый подарок - пол пирожка с капустой. Теперь следующие три дня с ее лица не будет сходить счастливая улыбка -







6 - а эта девушка уже отчаялась, не дождавшись подаяния, и собирается заложить в ломбард свой последний айфон -





7 - мальчик шел по парку и упал от слабости, не в силах подняться. Только верный пес не безучастен к его судьбе - Еще одна девушка-попрошайка тщетно ждет, никого нет -6 - а эта девушка уже отчаялась, не дождавшись подаяния, и собирается заложить в ломбард свой последний айфон -7 - мальчик шел по парку и упал от слабости, не в силах подняться. Только верный пес не безучастен к его судьбе -







9 - В городе свирепствует Правый сектор (организация запрещенная в России), заставляющий всех говорить на украинской мове. Если кто-то заговаривает на русском, ему сразу вешают на рот вот такой замок -





10 - Красивые девушки вынуждены уродовать себя, одевать страшные маски, чтобы не быть изнасилованными бандеровцами - 8 - Доктор физико-математических наук вынужден подрабатывать игрой на саксофоне. Он отвернулся, так как стесняется, что его узнают его зарубежные коллеги -9 - В городе свирепствует Правый сектор (организация запрещенная в России), заставляющий всех говорить на украинской мове. Если кто-то заговаривает на русском, ему сразу вешают на рот вот такой замок -10 - Красивые девушки вынуждены уродовать себя, одевать страшные маски, чтобы не быть изнасилованными бандеровцами -

11 - Девушек заставляют одеваться в цвета национального флага или в вышиванки и при виде бойцов Правого сектора (организация, запрещенная в России) изображать поддельную радость и кричать "Слава героям! Слава Українi!" -

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12 - Патруль Правого сектора (организация, запрещенная в России) -

13 - Новая полиция также свирепствует. Тут они приняли меня за западного корреспондента и притворно улыбаются на камеру. Уже через секунду они буду зверски избивать дубинками беременную женщину-эпилептичку (в кадре слева) -

14 - А вот две девушки одеты в черное, даже волосы покрасили в черный цвет. Они недавно похоронили своих умерших от голода родственников -

15 - Еще одна вдова с укором во взгляде молча вопрошает: "Доколе?"-

16 - Многие дома, построенные в целях экономии на фундаменте из коровьих лепешек и палок, уходят под землю -