Можно ли радоваться смерти Моторолы?

В сети обсуждается смерть Мотороллы..

И есть высказывания о том, что дескать это неправильно, какие вы низкие люди, радующиеся смерти.

Можно ли вообще радоваться СМЕРТИ врага?

А можно ли радоваться ПОБЕДЕ над врагом?

если нельзя, то необходимо отменить все праздники, посвященные военным победам

9мая (День Победы), 10 апреля (День освобождения Одессы)

Отменить военные марши, парады, дни независимости и т.д.

Имеет смысл тогда и пересмотреть историю, потому что тогда наказание врагов (маньяков, убийц, насильников) становится как бы вне закона, мы как бы не можем радоваться наказанию, радоваться ТОРЖЕСТВУ справедливости.



И если уже дальше пойти, то необходимо и вовсе запретить людям проявлять эмоции. Потому что они то смеются над банановой кожурой, где нужно плакать - человеку же больно, то наоборот - потому что они не поняли контекст, не поняли настоений в обществе, которое сегодня решило смеяться, а не плакать.



Хочешь плакать над смертью Моторолы - плачь,

хочешь смеяться - твое право.

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Война вообще имеет неоднозначную оценку.

Больше всего удивляет фильм про войну во Вьетнаме. Война, на которой по радио крутят рокнролл.

И тут не нужно осуждать американцев, просто надо принять что война не может иметь однозначной оценки.

https://www.youtube.com/watch?v=XLBdDP1 HDl4

