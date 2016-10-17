Можно ли радоваться смерти Моторолы?

В сети обсуждается смерть Мотороллы..
И есть высказывания о том, что дескать это неправильно, какие вы низкие люди, радующиеся смерти.
Можно ли вообще радоваться СМЕРТИ врага?
А можно ли радоваться ПОБЕДЕ над врагом?
если нельзя, то необходимо отменить все праздники, посвященные военным победам
9мая (День Победы), 10 апреля (День освобождения Одессы)
Отменить военные марши, парады, дни независимости и т.д.
Имеет смысл тогда и пересмотреть историю, потому что тогда наказание врагов (маньяков, убийц, насильников) становится как бы вне закона, мы как бы не можем радоваться наказанию, радоваться ТОРЖЕСТВУ справедливости.
И если уже дальше пойти, то необходимо и вовсе запретить людям проявлять эмоции. Потому что они то смеются над банановой кожурой, где нужно плакать - человеку же больно, то наоборот - потому что они не поняли контекст, не поняли настоений в обществе, которое сегодня решило смеяться, а не плакать.
Хочешь плакать над смертью Моторолы - плачь,
хочешь смеяться - твое право.
***
Война вообще имеет неоднозначную оценку.
Больше всего удивляет фильм про войну во Вьетнаме. Война, на которой по радио крутят рокнролл.
И тут не нужно осуждать американцев, просто надо принять что война не может иметь однозначной оценки.
https://www.youtube.com/watch?v=XLBdDP1
Recent Posts from This Journal
-
Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После…
Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После… Posted by Андрей Федоренко on 11 сен 2017, 15:37
-
возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как…
возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как… Posted by Андрей Федоренко on 8 сен 2017, 11:11
-
фото для ностальгирующих по СССР и развитому социализму
Оригинал взят у maxim_nm в Фото, запрещённые в СССР. Это удивительно, но многие поклонники СССР, рассказывая о том, как же было…