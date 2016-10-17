Мина для лифта

как все меняется - старое видео стало актуальным
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Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После…
Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После… Posted by Андрей Федоренко on 11 сен 2017, 15:37
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возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как…
возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как… Posted by Андрей Федоренко on 8 сен 2017, 11:11
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фото для ностальгирующих по СССР и развитому социализму
Оригинал взят у maxim_nm в Фото, запрещённые в СССР. Это удивительно, но многие поклонники СССР, рассказывая о том, как же было…