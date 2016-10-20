philologist в Константин Райкин: "Я вам советую надеть трусы на Давида, а лифчик — на Венеру"Оригинал взят у
«Афиша Daily» публикует фрагменты из стенограммы обсуждения в Общественной палате РФ скандала с закрытием выставки Джока Стерджеса и других проектов. Одним из инициаторов разговора стал руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, поэтому за столом собрались преимущественно театральные деятели.
© Артем Кудрявцев/Общественная палата РФ
Константин Райкин: "Меня очень тревожит ситуация, которая складывается в стране по отношению к произведениям искусства. Меня беспокоят агрессивные незаконные наезды на художественные высказывания, а также странная дистанцированность власти от этих случаев и пассивное нежелание вмешиваться. Я стал известен при советской власти, но не хочу возвращаться в эти времена, где все существовало в условиях несвободы и идиотизма: нам выкручивали руки — и мы по восемь раз сдавали спектакли, пока они не превращались в вялые, никого не трогающие вещи. За борьбой с безнравственностью скрывалось соблюдение интересов правящей верхушки. Само искусство не нуждается в цензуре и имеет достаточно фильтров внутри себя — прежде всего в душе художника. Существуют критики и зрители, масса препятствий безнравственному.
Я не понимаю, почему была закрыта выставка этого замечательного фотографа (Джока Стерджеса «Без смущения»). Современное искусство ищет новые пути, чтобы проникнуть под оболочку человека, — становится более жестким и откровенным. Речь театрального персонажа становится более уличной и приближается к тому, как говорят реальные люди в городах и селах. Препятствовать этому невозможно запретами — возрастных ограничений, на мой взгляд, вполне достаточно. Кого-то эти решения шокируют, но шок — один из методов, которыми пользуется современное искусство. Искусство стремится к непривычному, и к этому нужно относиться культурно. А культура начинается с запретов внутренних.
Вернемся к выставке. Она закрыта, потому что ее устроители испугались. Это я понимаю. Но почему «Офицеры России» должны решать эти вопросы? Вокруг пьянство и коррупция, почему ваша цель — выставка? Педофил может усмотреть и в фотографии на паспорт свой интерес. Вам не хочется закрыть пляж в «Артеке»? Я вам советую заняться Пушкинским музеем и надеть трусы на Давида, а лифчик — на Венеру. Главное в искусстве — то, как смотреть. А теперешняя борьба за нравственность фальшива: человек с логотипом «Офицеров России» скрутил правонарушителя так мягко, что он продолжал обливать мочой выставку. Я за такие этюды своих студентов выгоняю из института — я им просто не верю".
Читать полностью: daily.afisha.ru
© Артем Кудрявцев/Общественная палата РФ
Константин Райкин: "Меня очень тревожит ситуация, которая складывается в стране по отношению к произведениям искусства. Меня беспокоят агрессивные незаконные наезды на художественные высказывания, а также странная дистанцированность власти от этих случаев и пассивное нежелание вмешиваться. Я стал известен при советской власти, но не хочу возвращаться в эти времена, где все существовало в условиях несвободы и идиотизма: нам выкручивали руки — и мы по восемь раз сдавали спектакли, пока они не превращались в вялые, никого не трогающие вещи. За борьбой с безнравственностью скрывалось соблюдение интересов правящей верхушки. Само искусство не нуждается в цензуре и имеет достаточно фильтров внутри себя — прежде всего в душе художника. Существуют критики и зрители, масса препятствий безнравственному.
Я не понимаю, почему была закрыта выставка этого замечательного фотографа (Джока Стерджеса «Без смущения»). Современное искусство ищет новые пути, чтобы проникнуть под оболочку человека, — становится более жестким и откровенным. Речь театрального персонажа становится более уличной и приближается к тому, как говорят реальные люди в городах и селах. Препятствовать этому невозможно запретами — возрастных ограничений, на мой взгляд, вполне достаточно. Кого-то эти решения шокируют, но шок — один из методов, которыми пользуется современное искусство. Искусство стремится к непривычному, и к этому нужно относиться культурно. А культура начинается с запретов внутренних.
Вернемся к выставке. Она закрыта, потому что ее устроители испугались. Это я понимаю. Но почему «Офицеры России» должны решать эти вопросы? Вокруг пьянство и коррупция, почему ваша цель — выставка? Педофил может усмотреть и в фотографии на паспорт свой интерес. Вам не хочется закрыть пляж в «Артеке»? Я вам советую заняться Пушкинским музеем и надеть трусы на Давида, а лифчик — на Венеру. Главное в искусстве — то, как смотреть. А теперешняя борьба за нравственность фальшива: человек с логотипом «Офицеров России» скрутил правонарушителя так мягко, что он продолжал обливать мочой выставку. Я за такие этюды своих студентов выгоняю из института — я им просто не верю".
Читать полностью: daily.afisha.ru
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