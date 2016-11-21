Straight to Memphis

Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После… Posted by Андрей Федоренко on 11 сен 2017, 15:37

Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После…

Про #любимоедело и #культурныеразличия Разговариваю с двумя гостями Одессы из Тайваня. После…

возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как… Posted by Андрей Федоренко on 8 сен 2017, 11:11

возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как…

возможно, вы читали пост про "блевотный красно-желтый цвет одесского флага"... интересно как…

Оригинал взят у maxim_nm в Фото, запрещённые в СССР. Это удивительно, но многие поклонники СССР, рассказывая о том, как же было…