Что случается, когда девушки проектируют санузлы (очень смешно)

2optik в Что случается, когда девушки проектируют санузлы.Оригинал взят у
Ещё немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали коттеджики из сборного железобетона и так случилось, что пришлось уменьшить высоту второго мансардного этажа из-за того что на заводе ЖБИ ворота были меньше, чем габариты самой высокой панели.
Ну ок, уменьшили и уменьшили. Пока кто-то из парней не заметил конфуза.
Запостили в эти ваши интернеты, а я по традиции собрал лучшие коменты с лепры и из соцсетей.
1. Сначала появился симметричный мужской ответ:
2. Потом народ просто глумился:
3. Потом люди стали жаловаться на реальный опыт:
3. А потом начали предлагать решения проблемы. Сначала архитектурно-планировочные:
4. А потом поведенческие:
5. А в итоге разгорелся спор сторонников писать сидя и стоя:
В качестве контрольного
в хохотальник в голову напомню про серию картинок про гроб:
Ну ок, уменьшили и уменьшили. Пока кто-то из парней не заметил конфуза.
Запостили в эти ваши интернеты, а я по традиции собрал лучшие коменты с лепры и из соцсетей.
1. Сначала появился симметричный мужской ответ:
2. Потом народ просто глумился:
3. Потом люди стали жаловаться на реальный опыт:
3. А потом начали предлагать решения проблемы. Сначала архитектурно-планировочные:
4. А потом поведенческие:
5. А в итоге разгорелся спор сторонников писать сидя и стоя:
В качестве контрольного
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