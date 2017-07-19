softranger в Ужасы Харькова ...Оригинал взят у
Решил вот написать про Украину. Всю правду-матку. И проиллюстрировать это все своими собственными свежими фотографиями, сделанными в последние два месяца.
Если вы внимательно следите за российскими СМИ, то у вас должны была сложиться вполне определенная картина того, что творится сейчас в Украине (страна, запрещенная в России). Холод, голод, нищета, депрессия. Народ, измученный тем, что уже три зимы подряд в квартирах 10 градусов тепла (это еще в лучшем случае), отсутствием еды, непомерными жилищными платежами, когда зарплаты хватает только на оплату света, получаемого от 25-ватной лампочки, уже не имеет сил подняться на борьбу и скинуть ненавистную фашистскую хунту. Там более, что покрышки сожжены на десять лет вперед. Безвиз оказался не перемогой, а зрадой. Только олигархи могут себе позволить им воспользоваться. Простые украинцы вынуждены тайком от СБУ переходить вброд Сиваш и "отдыхать" в пещерных городах в Крыму, выпрашивая подаяния у русских туристов, приходящих туда на экскурсии.
Но реальная действительность в сто раз страшнее. И сейчас я наглядно вам это докажу на примере родного Харькова. Итак, начнем. Только уберите от экрана маленьких детей, беременных женщин и стариков. Они могут не пережить этот ужас.
1 - Люди голодают. Вы видите на снимке, как работники городского хозяйства каждый день высаживают в городе десятки тысячи цветов -
-
-
К утру их все съедают голодные люди и все приходится начинать сначала.
2 - чтобы как-то сохранить хоть часть цветов, решили часть высаживать на воде, ведь не каждый ослабленный голодом харьковчанин
долетит доплывет до середины Днепра Лопани -
На фото вы видите, как голодные люди украли на лодочной станции лодку и пытаются добыть часть цветов для пропитания.
3 - не все даже на суше умудряются доползти до цветов. На моих глазах девушка упала, не дойдя двух шагов до клумбы. Сначала на четвереньки -
4 - попыталась подняться и тут же рухнула совсем, у нее отнялись ноги. А ведь еще полметра и она была бы спасена -
Прохожие безучастно взирают на разыгравшуюся перед ними драму, хищно карауля, когда она наконец умрет.
5 - девушки дежурят возле входа в пустые кафе, выпрашивая еду у редких посетителей-олигархов. Девушка справа счастлива, ей кто-то сделал щедрый подарок - пол пирожка с капустой. Теперь следующие три дня с ее лица не будет сходить счастливая улыбка -
Еще одна девушка-попрошайка тщетно ждет, никого нет -
6 - а эта девушка уже отчаялась, не дождавшись подаяния, и собирается заложить в ломбард свой последний айфон -
7 - мальчик шел по парку и упал от слабости, не в силах подняться. Только верный пес не безучастен к его судьбе -
8 - Доктор физико-математических наук вынужден подрабатывать игрой на саксофоне. Он отвернулся, так как стесняется, что его узнают его зарубежные коллеги -
9 - В городе свирепствует Правый сектор (организация запрещенная в России), заставляющий всех говорить на украинской мове. Если кто-то заговаривает на русском, ему сразу вешают на рот вот такой замок -
10 - Красивые девушки вынуждены уродовать себя, одевать страшные маски, чтобы не быть изнасилованными бандеровцами -
11 - Девушек заставляют одеваться в цвета национального флага или в вышиванки и при виде бойцов Правого сектора (организация, запрещенная в России) изображать поддельную радость и кричать "Слава героям! Слава Українi!" -
-
-
12 - Патруль Правого сектора (организация, запрещенная в России) -
13 - Новая полиция также свирепствует. Тут они приняли меня за западного корреспондента и притворно улыбаются на камеру. Уже через секунду они буду зверски избивать дубинками беременную женщину-эпилептичку (в кадре слева) -
14 - А вот две девушки одеты в черное, даже волосы покрасили в черный цвет. Они недавно похоронили своих умерших от голода родственников -
15 - Еще одна вдова с укором во взгляде молча вопрошает: "Доколе?"-
16 - Многие дома, построенные в целях экономии на фундаменте из коровьих лепешек и палок, уходят под землю -
17 - Чтобы хоть как-то помочь бездомным, выброшенным за неуплату квартплаты из своих квартир, мэрия вынуждена была начать строить социальное жилье на трубах вентиляции. Теплый воздух, идущий по трубам вентиляции, обогревает эти жилища -
18 - Женщина идет домой в свое социальное жилище -
19 - Бездомные девушки, которым не досталось социальное жилье, живут прямо на площади, сидят и спят прямо на грязном асфальте -
20 - Жених и невеста пришли топиться в фонтане, не имея средств к сущестованию -
Мама выбирает, с какого моста прыгать -
21 - А это подъезд элитного жилого дома -
22 - Типичный дом для среднего класса -
23 - Тут живут люди низкого достатка -
24 - Кошмар подстерегает харьковчан в каждой подворотне -
25 - Похоронное бюро "ШО", у них постоянно масса работы. Когда к ним привозили очередного покойника, они спрашивали: "Шо, опять?!", отсюда и название -
26 - Стихийный базар в одном из переулков. Чтобы выжить, жители вынуждены продавать свои зонтики -
27 - За неимением денег на стройматериалы, люди вынуждены делать столы из снесенных памятников -
28 - Возле салона Infiniti пусто. Народ вынужден пересаживаться на Ниссаны (врагу не пожелаешь!) -
29 - Но далеко не всем по карману даже Nissan Qashqai или Nissan Leaf, многие тысячи харьковчан вынуждены пересесть на велосипед -
Успеть бы! В центральном Гастрономе выбросили в продажу кильку -
30 - По улицам города открыто разъезжают аферисты, никого не стесняясь -
31 - Много вооруженных людей -
32 - Опухший от голода велосипедист жадно доедает оставленную каким-то олигархом пиццу -
Вот этим олигархом -
33 - Как во все времена смуты, махровым цветом расцвели колдовство, мракобесие и оккультизм -
-
34 - Супермаркет электроники. Продажа вычислительной техники, смартфонов, музыкальных центров и фотокамер -
-
-
-
35 - Девушка пытается открутить и украсть колесо школьного автобуса, чтобы продать его, купить себе немного еды и заплатить за отопление -
36 - Типичные машины зажиточных харьковчан -
-
-
37 - Американцы, не стесняясь, ведут себя нагло, как полноправные хозяева -
38 - Американские полицейские вытесняют местных -
-
39 - Все заполонили машины американцев -
40 -И сами американцы -
-
-
-
41 - эти пиндосы даже свой Белый дом перенесли из Вашингтона и поставили его в начале Москалевки -
-
Поговаривают в народе, что Харьков собираются переименовывать в Нью-Вашингтон, а набережную Лопани - в Брайтон Бич.
Надеюсь, что вы по достоинству оценили творящийся в моем городе ужас.
Охотно приму предложения на публикацию этой статьи от ведущих российских изданий.
Выступлю с этими разоблачениями на 1-м канале, НТВ, канале "Звезда", Life News, в шоу Малахова, Соловьева, Кисилева и перед домочадцами Дома-2.
Шлите денег. Же не манж па си жюр!
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Большое фотопутешествие по Харькову - http://softranger.livejournal.com/tag/%D
0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%2 0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
Репортажи о велоднях и не только - http://softranger.livejournal.com/tag/%D
1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D 0%B6
Оглавление отчета по США - http://softranger.livejournal.com/412858.h
tml
Оглавление отчета по Шри Ланке - http://softranger.livejournal.com/411030.h
tml
Оглавление отчета по Черногории - http://softranger.livejournal.com/411215.h
tml
Оглавление отчета по Майорке - http://softranger.livejournal.com/410851.h
tml
Если вы внимательно следите за российскими СМИ, то у вас должны была сложиться вполне определенная картина того, что творится сейчас в Украине (страна, запрещенная в России). Холод, голод, нищета, депрессия. Народ, измученный тем, что уже три зимы подряд в квартирах 10 градусов тепла (это еще в лучшем случае), отсутствием еды, непомерными жилищными платежами, когда зарплаты хватает только на оплату света, получаемого от 25-ватной лампочки, уже не имеет сил подняться на борьбу и скинуть ненавистную фашистскую хунту. Там более, что покрышки сожжены на десять лет вперед. Безвиз оказался не перемогой, а зрадой. Только олигархи могут себе позволить им воспользоваться. Простые украинцы вынуждены тайком от СБУ переходить вброд Сиваш и "отдыхать" в пещерных городах в Крыму, выпрашивая подаяния у русских туристов, приходящих туда на экскурсии.
Но реальная действительность в сто раз страшнее. И сейчас я наглядно вам это докажу на примере родного Харькова. Итак, начнем. Только уберите от экрана маленьких детей, беременных женщин и стариков. Они могут не пережить этот ужас.
1 - Люди голодают. Вы видите на снимке, как работники городского хозяйства каждый день высаживают в городе десятки тысячи цветов -
-
-
К утру их все съедают голодные люди и все приходится начинать сначала.
2 - чтобы как-то сохранить хоть часть цветов, решили часть высаживать на воде, ведь не каждый ослабленный голодом харьковчанин
На фото вы видите, как голодные люди украли на лодочной станции лодку и пытаются добыть часть цветов для пропитания.
3 - не все даже на суше умудряются доползти до цветов. На моих глазах девушка упала, не дойдя двух шагов до клумбы. Сначала на четвереньки -
4 - попыталась подняться и тут же рухнула совсем, у нее отнялись ноги. А ведь еще полметра и она была бы спасена -
Прохожие безучастно взирают на разыгравшуюся перед ними драму, хищно карауля, когда она наконец умрет.
5 - девушки дежурят возле входа в пустые кафе, выпрашивая еду у редких посетителей-олигархов. Девушка справа счастлива, ей кто-то сделал щедрый подарок - пол пирожка с капустой. Теперь следующие три дня с ее лица не будет сходить счастливая улыбка -
Еще одна девушка-попрошайка тщетно ждет, никого нет -
6 - а эта девушка уже отчаялась, не дождавшись подаяния, и собирается заложить в ломбард свой последний айфон -
7 - мальчик шел по парку и упал от слабости, не в силах подняться. Только верный пес не безучастен к его судьбе -
8 - Доктор физико-математических наук вынужден подрабатывать игрой на саксофоне. Он отвернулся, так как стесняется, что его узнают его зарубежные коллеги -
9 - В городе свирепствует Правый сектор (организация запрещенная в России), заставляющий всех говорить на украинской мове. Если кто-то заговаривает на русском, ему сразу вешают на рот вот такой замок -
10 - Красивые девушки вынуждены уродовать себя, одевать страшные маски, чтобы не быть изнасилованными бандеровцами -
11 - Девушек заставляют одеваться в цвета национального флага или в вышиванки и при виде бойцов Правого сектора (организация, запрещенная в России) изображать поддельную радость и кричать "Слава героям! Слава Українi!" -
-
-
12 - Патруль Правого сектора (организация, запрещенная в России) -
13 - Новая полиция также свирепствует. Тут они приняли меня за западного корреспондента и притворно улыбаются на камеру. Уже через секунду они буду зверски избивать дубинками беременную женщину-эпилептичку (в кадре слева) -
14 - А вот две девушки одеты в черное, даже волосы покрасили в черный цвет. Они недавно похоронили своих умерших от голода родственников -
15 - Еще одна вдова с укором во взгляде молча вопрошает: "Доколе?"-
16 - Многие дома, построенные в целях экономии на фундаменте из коровьих лепешек и палок, уходят под землю -
17 - Чтобы хоть как-то помочь бездомным, выброшенным за неуплату квартплаты из своих квартир, мэрия вынуждена была начать строить социальное жилье на трубах вентиляции. Теплый воздух, идущий по трубам вентиляции, обогревает эти жилища -
18 - Женщина идет домой в свое социальное жилище -
19 - Бездомные девушки, которым не досталось социальное жилье, живут прямо на площади, сидят и спят прямо на грязном асфальте -
20 - Жених и невеста пришли топиться в фонтане, не имея средств к сущестованию -
Мама выбирает, с какого моста прыгать -
21 - А это подъезд элитного жилого дома -
22 - Типичный дом для среднего класса -
23 - Тут живут люди низкого достатка -
24 - Кошмар подстерегает харьковчан в каждой подворотне -
25 - Похоронное бюро "ШО", у них постоянно масса работы. Когда к ним привозили очередного покойника, они спрашивали: "Шо, опять?!", отсюда и название -
26 - Стихийный базар в одном из переулков. Чтобы выжить, жители вынуждены продавать свои зонтики -
27 - За неимением денег на стройматериалы, люди вынуждены делать столы из снесенных памятников -
28 - Возле салона Infiniti пусто. Народ вынужден пересаживаться на Ниссаны (врагу не пожелаешь!) -
29 - Но далеко не всем по карману даже Nissan Qashqai или Nissan Leaf, многие тысячи харьковчан вынуждены пересесть на велосипед -
Успеть бы! В центральном Гастрономе выбросили в продажу кильку -
30 - По улицам города открыто разъезжают аферисты, никого не стесняясь -
31 - Много вооруженных людей -
32 - Опухший от голода велосипедист жадно доедает оставленную каким-то олигархом пиццу -
Вот этим олигархом -
33 - Как во все времена смуты, махровым цветом расцвели колдовство, мракобесие и оккультизм -
-
34 - Супермаркет электроники. Продажа вычислительной техники, смартфонов, музыкальных центров и фотокамер -
-
-
-
35 - Девушка пытается открутить и украсть колесо школьного автобуса, чтобы продать его, купить себе немного еды и заплатить за отопление -
36 - Типичные машины зажиточных харьковчан -
-
-
37 - Американцы, не стесняясь, ведут себя нагло, как полноправные хозяева -
38 - Американские полицейские вытесняют местных -
-
39 - Все заполонили машины американцев -
40 -И сами американцы -
-
-
-
41 - эти пиндосы даже свой Белый дом перенесли из Вашингтона и поставили его в начале Москалевки -
-
Поговаривают в народе, что Харьков собираются переименовывать в Нью-Вашингтон, а набережную Лопани - в Брайтон Бич.
Надеюсь, что вы по достоинству оценили творящийся в моем городе ужас.
Охотно приму предложения на публикацию этой статьи от ведущих российских изданий.
Выступлю с этими разоблачениями на 1-м канале, НТВ, канале "Звезда", Life News, в шоу Малахова, Соловьева, Кисилева и перед домочадцами Дома-2.
Шлите денег. Же не манж па си жюр!
========================================
Большое фотопутешествие по Харькову - http://softranger.livejournal.com/tag/%D
Репортажи о велоднях и не только - http://softranger.livejournal.com/tag/%D
Оглавление отчета по США - http://softranger.livejournal.com/412858.h
Оглавление отчета по Шри Ланке - http://softranger.livejournal.com/411030.h
Оглавление отчета по Черногории - http://softranger.livejournal.com/411215.h
Оглавление отчета по Майорке - http://softranger.livejournal.com/410851.h
Comments
Edited at 2017-07-19 10:11 am (UTC)