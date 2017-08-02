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Пьяный ополченец из Оплота дал в челюсть корреспонденту НТВ в прямом эфире

  • Aug. 2nd, 2017 at 6:27 PM
батуми
sabeloff

Я так понимаю, что следующий сюжет будет как ополченцы лупят канал Лайф.ру

Comments

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and_ekb
Aug. 2nd, 2017 03:51 pm (UTC)
бля.... это футбольный фанат ЦСКА, вернее околофутбольный. Обычное пьяное ЧМО.
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and_ekb
Aug. 2nd, 2017 03:51 pm (UTC)
а то - он ВДВшник, то ополченец. Напишите еще - он Путин)))
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sabeloff
Aug. 2nd, 2017 04:25 pm (UTC)
у него "Оплот" на футболке
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