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У Києві виявили підпільну фабрику Bitcoin

  • Aug. 10th, 2017 at 5:42 PM
батуми
sabeloff
У Києві виявили підпільну фабрику Bitcoin

Правоохоронці виявили на території ДП Лікувально-оздоровчий ІЕЗ ім. Патона 200 одиниць компютерного обладнання для генерації криптовалюти Bitcoin, які працювали з порушенням законодавства.

Posted by Андрей Федоренко on 10 авг 2017, 14:42

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