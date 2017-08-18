Почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? Они ведь похожи!

Меня иногда спрашивают: почему вы отзываетесь о портретах Шилова небрежно, так сказать? Да, такой портретист, как Шилов, — очень тяжелый случай. И чтобы это объяснить, я должна рядом поставить картину. Не обязательно Рембрандта. Достаточно Репина, Серова. Но ведь зритель, у которого не воспитан взгляд, — он этого не видит". Если уж Антонова не знает, как по-другому объяснить, то чего мне велосипед изобретать? Будем сравнивать). (Написала это и пригорюнилась немного, но тут мне попалось в закладках интервью Антоновой по сабжу: "Если уж Антонова не знает, как по-другому объяснить, то чего мне велосипед изобретать? Будем сравнивать).

Фотография для иллюстрации проблемы и якорения запоминания

и руками

(если интересно, могу как-нибудь подробно описать).

дедовщина

(с) Марк Лазаревич Галлай

тоже сильно хотел кушать

(Лайфхак с плоским задником в случае Ремнева не работает, поскольку он, в отличие от Шилова, не позиционирует себя реалистом. Но в этом портрете, да, задник неудачный с гаванью вышел. Может, живьем картина смотрится лучше).

Тут есть все:



Сходство. Для качественного портрета необходима реалистическая передача черт лица, физиогномическое сходство. Этим пунктом большинство подобных "плохих" портретистов и ограничиваются. Печально, что этим же ограничиваются и их заказчики, ну и те, кто заказывает свои портреты-коллажи из фотографий и старинных картин. У Шилова в этом пункте галочка стоит.

Грамотность. Реалистичная передача светотени, анатомии, перспективы (см. наш Первый уровень понимания). Как вы видели, уже на этом пункте Шилов начинает сильно спотыкаться

Красота. Гармония цветов (колорита), пропорций, одежды, интерьеров, нормальный смысл у атрибутов (см. Второй уровень понимания).

Душа. Самое главное. Портрет не может стать истинным произведением искусства, если в нем не уловлена душа портретируемого, его характер, мимика, особенности. Хороший портретист обязан выступить как переводчик, и с помощью своего мастерства ухватить черточки своей модели, пришпилить их как бабочку, к холсту, и дать возможность каждому, даже спустя века, понять характер этого человека. (Хороший фотограф делает то же самое – часами мучает модель в фотостудии, чтобы поймать верный кадр и уловить характер). К этому должен иметься талант: художник может быть отличным живописцем, но жанр конкретно портрета может ему не даваться.

Новаторство / мода. Хороший портрет желательно должен сооветствовать духу эпохи и отражать господствующие стилистические направления, технику письма (а также соответствовать времени по костюму и интерьеру). Валентин Серов был именно что "модным" живописцем. Здесь у меня это Bryan Organ (которому, кстати, душу-то и не очень удается передавать). Еще лучше, если портрет окажется предтечей, флагманом – но это уникальные, штучные вещи, и все они записаны в историю искусства.



(Картины Шилова рядом для сравнения ставить не буду – захотите, перечитайте пост снова и посмотрите на его произведения через свежеприобретенные фильтры).

Галерея картин Шилова на официальном сайте