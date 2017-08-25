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Селфи сгубило индейцев

  • Aug. 25th, 2017 at 6:29 PM
батуми
sabeloff

Странный предмет заметил редактор Motherboard Брайан Андерсон, который вычитал об этой картине в статье историка Дэниела Кроуна о Уильяме Пинчоне. Сам Кроун говорит, что на картине нет никакого айфона, а это обычное зеркало. Оно могло быть символом статуса среди коренного населения Северной Америки, которое ценило различные европейские изобретения.

Еще версии: это карманный сборник псалмов, лезвие ножа или какой-либо другой металлический предмет, пригодный для изготовления оружия.



Умберто Романо 1937 год, "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд"

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