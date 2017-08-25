Селфи сгубило индейцев

Странный предмет заметил редактор Motherboard Брайан Андерсон, который вычитал об этой картине в статье историка Дэниела Кроуна о Уильяме Пинчоне. Сам Кроун говорит, что на картине нет никакого айфона, а это обычное зеркало. Оно могло быть символом статуса среди коренного населения Северной Америки, которое ценило различные европейские изобретения.

Еще версии: это карманный сборник псалмов, лезвие ножа или какой-либо другой металлический предмет, пригодный для изготовления оружия.

Умберто Романо 1937 год, "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд"