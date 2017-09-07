фото для ностальгирующих по СССР и развитому социализму

проклятую

Это удивительно, но многие поклонники, рассказывая о том, как же было замечательно в те годы, показывают постановочные снимки из газеты "Правда" и отретушированные картинки из "Книги о вкусной и здоровой пище" — мол, вот точно так всё и было. Это чем-то напоминает ситуацию с фильмом "Кубанские казаки" — после его показа многие устремились на Кубань, ожидая увидеть там колосящиеся поля и полные амбары, а увидели голод и нищету. А всё потому, что нужно различать реальность и пропаганду.В сегодняшнем посте я собрал интересную фотоподборку реальной жизни в СССР. Эти фотографии не публиковали в передовицах "Правды", большинство из этих фотоснимков были сделаны на бытовые фотоаппараты самими советскими гражданами. За большую часть этих фотоснимков у фотографов могли быть проблемы — советская власть во все годы своего существования очень боялась правды, называя такие кадры "это у нас временные трудности" либо "это специальное постановочное очернение социалистического образа жизни".Итак, в сегодняшнем посте — подборка запрещённых в СССР фотоснимков реальной советской жизни.02. Часто фанаты СССР пишут, что мол "ваши фото 1985-1990 года это уже никакой не СССР!". Таких послушать, так "Великое и Прекрасное государство" существовало в узком временном коридоре с 1950 по 1965 год. Ну ладно, думаю спорить тут бесполезно, лучше посмотрим на фото. Вот так выглядел продуктовый отдел в небольшом магазинчике в 1959 году. Лично я ничем другим, кроме нищеты и бедности, назвать это не могу.03. А вот это — очередь за яблоками в 1965 году. Это очень хороший показатель уровня жизни в СССР и "товарного обеспечения граждан" — за какими-то дрянными яблоками на улице зимой выстраивается очередь.04. Двигаемся дальше, 1972 год, ещё до "проклятой перестройки, когда проклятый Горбачёв в угоду проклятым капиталистам развалилвеликую страну" (с). На фото — продуктовый отдел гастронома. Обратите внимание, каким нехитрым приёмом достигалось ощущение "изобилия товаров" — полки вроде бы полные, но если присмотреться — там всего 2-3 вида консервов и бутылки 0,7 с какой-то темной жидкостью — то ли с вонючим нерафинированным маслом, то ли с каким-то (тоже вонючим, но по-другому) алкоголем.05. Ладно, что мы всё про город, может в деревнях люди жили получше? Давайте посмотрим, как выглядели магазины в сельской местности. На фотоснимки ниже — так называемый "сельпо" — такой аббревиатурой называли магазины сельского потребительского общества. "Мы должны организовать советскую торговлю без капиталистов — малых и больших, торговлю без спекулянтов — малых и больших" — писал в одном из своих трудовТорговлю в итоге организовали "без капиталистов", а ещё без мяса, рыбы, сладостей, овощей, фруктов, молочных продуктов и всего того, что должно составлять нормальный ежедневный рацион человека. Чаще всего в сельпо можно было купить только кислый хлеб "кирпич", соль, спички, свечи, собачье "хозяйственное" мыло, сигареты "Памир" и оцинкованные вёдра, больше ничего не было.06. Фотоснимок 1980 года, тоже до "проклятой перестройки", те самые благословенные брежневские времена, которые столь любимы поклонниками СССР — ведь именно тогда, как известно,На фото — очередь в колбасном отделе. Покупатели (в основном, пожилые женщины побитого жизнью вида) выстроились за 1-2 сортами колбасы. Обратите внимание, как проходит сама торговля — покупатели не видят товара вблизи, продавщица что-то там сама отрезает и кладёт на весы — "берите-берите, а то и этого не будет!"07. Вот тоже очень хорошая фотография, которую совершенно точно не опубликовали бы ни в одной "Правде" вплоть до 1991 года, на ней показана вся суть советской торговли. Сложно сказать, что именно продают на этом фото, но это и не важно, важнее другое — обратите внимание на то, как именно это происходит. Товар отпускают через маленькое окошко, за которым столпилась очередь, в случае чего окошко можно быстро прикрыть. Это создаёт ощущения "милостивого допуска к особо ценному ресурсу", что само посебе уже очень хорошо показывает отношение к людям в СССР.Дядька-покупатель предъявляет продавщице что-то очень похожее на рабочие пропуски — причём предъявляет их два (вероятно, за себя и за жену). Товар (что бы это ни было) скорее всего отпускался только работникам какого-то конкретного предприятия, причём не более какого-то определённого количества "в одни руки", иначе не было бы необходимости брать с собой второй пропуск.08. Или вот, тоже очень хороший снимок. Если бы этот магазин приказали снять фотокору "Правды" — то он, скорее всего, запечатлел бы улыбающуюся продавщицу на фоне товара, но настоящая правда становится видна только тогда, если отойти чуть подальше:09. Вы можете спросить, почему в очередях продуктовых отделов заметны одни женщины, чем в это время занимались мужчины? У мужчин были свои очереди, вот например очередь за алкоголем, фотоснимок первой половины восьмидесятых годов:10. Ещё мужчин можно было часто увидеть в очередях в пунктах приёма стеклотары:11. Вот тоже очень показательный кадр:12. Или вот. Это снял обычный фотограф-любитель на какую-нибудь бытовую "Вилию-авто". Как вы думаете, опубликовали ли бы этот снимок в любой советской газете?13. Впрочем, женщины в "алкогольных очередях" тоже встречались. Да, это снимок родом из СССР времён "пятой антиалкогольной компании," а вовсе не из "лихих девяностых". На фото — те самые советские люди, что родились, выросли и получили образование "в благословенные сытые советские времена".14. Завсегдатаи советской пивнушки. Как видите, часто они совсем не были похожи на образ "советского человека", пропагандируемого в периодике тех лет.15. Труд советских женщин, получивших "равноправие". "В капиталистических станах женщина — всего лишь объект капиталистической эксплуатации западного империализма, и только в нашем великом социалистическом государстве женщина получила право выбора". Выбирай, короче — можешь копать лопатой, а можешь шуфлёй.16. Советский фаст-фуд. Вредных капиталистических макдональдсов, где используется натуральное мясо нещадно эксплуатируемых капиталистами кур, в СССР конечно же не было, и поэтому трудящиеся были вынуждены перекусывать молоком и батоном, сидя на автобусной остановке и постелив на колени газетку.17. А теперь снова вернёмся в магазины. В восьмидесятые годы ситуация с товарами становилась всё хуже и хуже, и продавцы были вынужденны идти на всякие хитрости, вот например мерчендайзинг по-советски, или "как выложить два вида консервов так, чтобы осталось ощущение изобилия".18. А вот уже полностью пустые прилавки. Такие фото стали публиковать в прессе только после 1987 года, когда вся страна ужаснулась тому, что же на самом деле происходит в сфере советской торговли (да и в других сферах жизни тоже). Впрочем, почти все про это и так знали, просто не говорили об этом вслух.19. "Пионерская форма".20. Конец восьмидесятых, уличная торговля:21. 1990 год, последние месяцы существования СССР и закономерный итог "плановой экономики по-советски" — пустые полки и новые налоги.В общем, как видите — реальная жизнь в СССР была совершенно не такой, какой её показывали в периодических изданиях тех лет, и только на снимках фотографов-любителей можно было увидеть, как всё было на самом деле._____________________________________________Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже: