США затроллили РФ

Жители РФ смогут получать американские визы в посольстве США в Киеве. Об этом заявило посольство США в Украине в сообщении на своем официальном сайте.



"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве", - сказано в сообщении.



Для этого не обязательно быть резидентом Украины, но на момент подачи заявления и во время ее выдачи заявитель должен находиться в Украине. Посольство не сможет принимать заявления по почте от людей, которые находятся за пределами страны.



Во время записи на собеседование требуется указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса.



"Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины". - также сообщает посольство.

http://news.liga.net/news/politics/14824179-amerikanskie_vizy_grazhdanam_rf_budut_vydavat_v_kieve.htm