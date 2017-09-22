Почему сгорела "Виктория" в Одессе?

гибель детей на пожаре в муниципальном лагере «Виктория» привела к волне массовых беспорядков в Одессе. Сгоревший корпус был построен всего год назад за кучу денег и якобы имел все положенные степени противопожарной защиты, включая огнезащитную пропитку деревянных конструкций. Тем не менее, здание оказалось охвачено огнем примерно за 5-6 минут.