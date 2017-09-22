?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry

Почему сгорела "Виктория" в Одессе?

  • Sep. 22nd, 2017 at 7:38 AM
батуми
sabeloff
гибель детей на пожаре в муниципальном лагере «Виктория» привела к волне массовых беспорядков в Одессе. Сгоревший корпус был построен всего год назад за кучу денег и якобы имел все положенные степени противопожарной защиты, включая огнезащитную пропитку деревянных конструкций. Тем не менее, здание оказалось охвачено огнем примерно за 5-6 минут.

Tags:

Profile

батуми
sabeloff
sabeloff
Socium

Latest Month

September 2017
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

View All Archives

Tags

View my Tags page
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow