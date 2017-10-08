последователи Ленина ликуют)

Чаще всего улицы в России называют в память о знаменитых людях. Больше всего улиц названо в честь Ленина. На втором месте Гагарин, а вот Пушкин даже не вошел в тройку - уступил Кирову.
Видать не в чести Пушкин у россиян)))
Аналитики "Яндекса" скрупулезно изучили карты России, замерили длину всех улиц, подсчитали их изгибы и повороты и записали названия. Результатом работы стал удивительный рейтинг городов России с самыми уникальными улицами.
Средний населенный пункт России состоит всего из 13 улиц - так мало получается из-за огромного числа деревень и сел с двумя-тремя улицами. Средний российский город состоит из 190 улиц, хотя разброс тоже очень сильный: от четырех в Иннополисе до 3,8 тысячи в Москве, пишут сотрудники "Яндекса" в своем блоге.
Общая длина российских улиц — более 395 тысяч километров. Пешеходу, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет, чтобы пройти по всем ним. За это время он сможет добраться до Луны, отмечают в "Яндекс".
Самой кривой в Яндексе назвали Кольцевую улицу в городе Морозовск Ростовской области. Самой извилистой - Английскую аллею в Павловске. Также аналитики "Яндекса" заверяют, что в России есть улицы, которые и вовсе образуют причудливые узоры.
Чемпион по количеству улиц с изгибами и поворотами - Сочи. В этом городе находятся 15 из 100 самых извилистых улиц. Среди городов-миллионников чемпионом по кривизне дорог стал Воронеж.
Видать не в чести Пушкин у россиян)))
Аналитики "Яндекса" скрупулезно изучили карты России, замерили длину всех улиц, подсчитали их изгибы и повороты и записали названия. Результатом работы стал удивительный рейтинг городов России с самыми уникальными улицами.
Средний населенный пункт России состоит всего из 13 улиц - так мало получается из-за огромного числа деревень и сел с двумя-тремя улицами. Средний российский город состоит из 190 улиц, хотя разброс тоже очень сильный: от четырех в Иннополисе до 3,8 тысячи в Москве, пишут сотрудники "Яндекса" в своем блоге.
Общая длина российских улиц — более 395 тысяч километров. Пешеходу, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет, чтобы пройти по всем ним. За это время он сможет добраться до Луны, отмечают в "Яндекс".
Самой кривой в Яндексе назвали Кольцевую улицу в городе Морозовск Ростовской области. Самой извилистой - Английскую аллею в Павловске. Также аналитики "Яндекса" заверяют, что в России есть улицы, которые и вовсе образуют причудливые узоры.
Чемпион по количеству улиц с изгибами и поворотами - Сочи. В этом городе находятся 15 из 100 самых извилистых улиц. Среди городов-миллионников чемпионом по кривизне дорог стал Воронеж.