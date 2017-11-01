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Выставка "В пространстве времени"

  • Nov. 1st, 2017 at 10:01 AM
батуми
sabeloff
Выставка "В пространстве времени"

2 ноября 2017г. в выставочных залах МЗВИ состоится юбилейная выставка абстрактного искусства , посвященная двадцатипятилетию Арт-объединения «Лаборатория+»(Лаборатория живописи) в которой примут участие Андрей Ахтырский, Людмила Васильева, Игорь Варешкин и Сергей Папроцкий.

Posted by Андрей Федоренко on 1 ноя 2017, 08:01

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