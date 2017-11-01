Выставка "В пространстве времени"

2 ноября 2017г. в выставочных залах МЗВИ состоится юбилейная выставка абстрактного искусства , посвященная двадцатипятилетию Арт-объединения «Лаборатория+»(Лаборатория живописи) в которой примут участие Андрей Ахтырский, Людмила Васильева, Игорь Варешкин и Сергей Папроцкий.