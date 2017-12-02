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В Україні зупинили виробництво автомобілів Lanos через “євробляхи”

  • Dec. 2nd, 2017 at 5:07 PM
батуми
sabeloff
В Україні зупинили виробництво автомобілів Lanos через “євробляхи”

Найбільший український виробник легкових автомобілів “Запорізький автомобілебудівний завод” зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруват...

Posted by Андрей Федоренко on 2 дек 2017, 15:07

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