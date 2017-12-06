Главные отличия управленца от исполнителя

- Если Вы сейчас работаете на позиции среднего менеджера или исполнителя;

- Если Вы хотите состояться как топ-менеджер или владелец бизнеса;

- Если Вы не понимаете, почему Ваш руководитель ведёт себя именно таким образом;

- Если Вы искренне интересуетесь, почему одни люди подчиняются другим;

Потратьте 2 часа своего личного времени 12 декабря 2017 года в 18-30, в коворкинге «Дивергент» http://divergenthub.org/ (зал Дивергент-холл), и получите полезные и конкретные знания непосредственно из рук одного из самых опытных стратегических консультантов Восточной Европы Александра Шохова (@[100006870074918:2048:Alexander Shokhov], http://www.shokhov.com/)



Какие результаты Вы унесёте с собой:

1. Вы разберётесь в том, почему у некоторых людей получается управлять другими.

2. Вы поймёте как принимать решения и действовать в ситуациях риска и неопределённости.

3. Вы поймёте, чем именно отличается отношение к различным ситуациям у управленца и исполнителя, и сможете благодаря этому выращивать внутри себя компетенции управленца.

4. Вы научитесь декомпозировать цели в задачи

5. Вы поймёте, что такое «полный управленческий цикл»

6. Вы поймёте значение прогнозов и планов как управленческих инструментов

7. Вы получите незабываемые эмоции и личные впечатления от общения с ведущим.



*Стоимость участия за одного человека 100 гривен. *

- Если приведёте одного друга, то каждый из Вас заплатит по 90 гривен,

- Если приведёте двух друзей, стоимость участия для каждого составит 80 гривен,

- Если приведёте трёх друзей, стоимость участия для каждого составит 70 гривен,

- Если приведёте четырёх или большее количество друзей, стоимость участия составит 60 гривен с человека.



*План мероприятия*

- Краткое вступительное слово ведущего

- Ситуации неопределённости и отношение к ним

- Акцент на выгоду/цель/успех или на выполнение/бонус/наказание

- Умение декомпозировать цели в задачи

- Что делает деятельность эффективной

- Правильное отношение к прогнозу и плану как к инструменту управления

- Схема полного управленческого цикла

- Ответы на вопросы и свободное общение



форма для регистрации

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0b_JBZxyHOVCQCWnV5k8sWF5VgYbgtHTaxoFD_o8PSB4Hg/viewform